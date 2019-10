Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mähroboter von Grundstück entwendet

Saalfeld/Garnsdorf (ots)

Am Dienstag kam es gegen 20:55 Uhr in Saalfeld, OT Garnsdorf, zum Diebstahl eines Mähroboters von einem umzäunten Grundstück. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich durch das Gartentor Zutritt verschafft und das Gerät von der Ladestation entwendet. Im weiteren Verlauf wurde die GPS-Platine aus dem Roboter offensichtlich in einem Gebüsch im Bereich Unterwellenborn entsorgt. Eine Ortung führte deshalb lediglich zu der Platine, der Mähroboter der Marke Husqvarna im Wert von etwa 2000 Euro wurde bislang nicht aufgefunden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum, Bereich Untere Dorfstraße in Garnsdorf, nimmt die Landespolizeiinspektion Saalfeld dankend entgegen.

