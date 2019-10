Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Grundstücksausfahrt mit Pkw kollidiert

Gräfenthal. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Zwischen einem Mercedes Sprinter und einem Pkw Seat hatte es am Dienstagnachmittag eine Kollision in der Oberen Coburger Straße gegeben. Der Sprinterfahrer war aus einer Grundstückseinfahrt herausgefahren und dabei mit dem Pkw zusammengestoßen, der aus Richtung Buchbach kam. Ein 16-Jähriger der im Pkw mitgefahren war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Auch der 44-jährige Seat-Fahrer und eine weitere 18-jährige Mitfahrerin kamen mit dem Schrecken davon. Gegen den rumänischen Sprinter-Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben, die er noch im Rahmen der Unfallaufnahme zahlte.

