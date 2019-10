Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Steinsdorf(Leutenberg) K167 (ots)

Am Abend des 27.9.2019 (Freitag) kam es gegen 19:30 Uhr auf der K 167 zwischen Löhma und Steinsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Beschuldigter befuhr bisherigen Ermittlungen zufolge die Kreisstraße in Richtung Steinsdorf, als er kurz vor Ortseingang Steinsdorf in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei eine Hecke beschädigte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher verbotswidrig von der Unfallörtlichkeit. An der betroffenen Buchenhecke entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei Saalfeld ersucht nun den Unfallverursacher, sich zur weiteren Klärung unter der 03671-560 zu melden. Weiterhin werden Zeugen, welche Hinweise zum möglicher Verursacherfahrzeug sowie dem Fahrzeugführer geben können, gesucht. Durch bisher eingegangene Zeugenhinweise wurde bekannt, dass es sich beim Unfallflüchtigen um eine männliche Person in einem silbernen Pick-Up, vermutlich SLF-Kennzeichen, gehandelt haben könnte.

