Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach PKW-Aufbruch gesucht

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde in Sonneberg in der Köppelsdorfer Straße durch bislang unbekannte Täter in ein Fahrzeug eingebrochen. Mittels eines Steinwurfes durch die Beifahrerscheibe drang/en der/die Täter ins Fahrzeuginnere des betroffenen Audis ein und entwendeten aus dem Handschuhfach eine Geldbörse mitsamt Inhalt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder im Tatzeitraum Montag 23:00 Uhr bis Dienstagmorgen 04:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell