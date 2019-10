Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Schmiedefeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Ein mutmaßlicher Brandstifter aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kam am vergangenen Wochenende in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige(deutsch) steht im dringenden Verdacht, für einen Brand von insgesamt vier Pkw am Abend des 28.09.2019 (Samstag) in Schmiedefeld verantwortlich zu sein. Dabei entstanden nach derzeitigen Kenntnissen Sachschäden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Nach intensiven Ermittlungen der Kripo Saalfeld und des Inspektionsdienstes Saalfeld verdichtete sich in der letzten Woche der Tatverdacht gegen den jungen Mann. Die Staatsanwaltschaft Gera stellte am Freitag schließlich einen Haftantrag, den der Ermittlungsrichter am Samstag bestätigte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell