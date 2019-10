Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täterfestnahme nach Einbrüche in Einkaufsmärkte

Sonneberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruch in die Müller-Drogerie in die Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte ein zunächst Unbekannter die Sicherheitstür mittels eines Werkzeuges geöffnet und aus der Filiale mehrere Parfums entwendet. Die Suche nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Als gegen 04:45 Uhr ein weiterer Einbruch gemeldet wurde, diesmal in die Aldi-Filiale in der Robert-Hartwig-Straße, konnte der Einbrecher durch die Beamten am Tatort dingfest gemacht werden. Der 28-jährige Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm konnte sowohl das Diebesgut aus der Müller-Filiale als auch das aus dem Aldi-Markt sichergestellt werden. Nach der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der geständige Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

