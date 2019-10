Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnwagen

Kirchhasel (ots)

Am Freitagabend wurde in Kirchhasel auf einem Firmengelände im Bereich "Altsaale" durch bislang unbekannte Täter ein dort abgestellter Wohnwagen aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Jedoch wurden diverse Gegenstände, vermutlich um sie abzutransportieren, vor dem Wohnwagen durch bislang unbekannte/n Täter abgestellt. Nach Angaben des Geschädigten ist auch eine versuchte Totalentwendung des Wohnwagens nicht auszuschließen, da diverse Manipulationen am gesamten Fahrzeug festgestellt wurden. Möglicherweise wurden der/die Täter jedoch bei der Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beutegut. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum Freitag, zwischen 19 bis 20 Uhr, geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden. Insbesondere könnte ein PKW mit englischen Kennzeichen, welcher sich im o.g. Zeitraum an Tatort befand, für die weiteren Ermittlungen relevant sein.

