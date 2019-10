Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Lkw im Gegenverkehr

Saaldorf. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Heute Morgen ereignete sich gegen 08:00 Uhr auf der B 90 auf Höhe des Abzweigs zur Landstraße 1095 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die junge Frau mit ihrem Pkw VW Golf auf der B90 von Saaldorf in Richtung Bad Lobenstein hinter einem anderen Pkw. Im Gegenverkehr befand sich ein Lkw, mit dem der Golf der 20-Jährigen kollidierte. Nach bisherigen Erkenntnissen weil die 20-Jährige zu weit auf die Gegenfahrbahn gefahren war. In Folge des Unfalls wurde die Autofahrerin schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Hof. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, Am Lkw und am VW Golf entstand erheblicher Sachschaden, der mit insgesamt 40.000 EUR beziffert wurde. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Die Unfallstelle war kurz nach 12:00 Uhr wieder geräumt.

