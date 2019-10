Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert nach Zusammenstoß mit Fußgänger geflüchtet

Meuselbach-Schwarzmühle (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde über den Polizeinotruf eine verletzte Person nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug in Meuselbach-Schwarzmühle gemeldet. Wie sich herausstellte, lief ein 34-Jähriger mit seiner Bekannten am rechten Fahrbahnrand innerhalb der Ortschaft. Hierbei wurde er durch einen vorbeifahrenden PKW erfasst, fiel dadurch über die Motorhaube und blieb verletzt am Boden liegen. Nach umfangreichen Ermittlungen führten die Hinweise zu einem 19-jährigen Täter aus Großbreitenbach, welcher sich Zeugenaussagen zufolge in einem Waldstück bei Allersdorf versteckt halten sollte. Durch die eingesetzten Beamten konnte dann etwa 3 Stunden später ein im Wald festgefahrener PKW, besetzt mit mehreren Personen und einem frischen Unfallschaden an der Frontscheibe, festgestellt werden. Der fußläufig flüchtige 19-jährige Opel-Fahrer konnte dann im Nahbereich angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses ermittelt; weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell