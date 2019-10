Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall auf der B90 Saaldorf

Saaldorf (ots)

Am 06.10.19 ereignete sich auf der B90, Höhe Saaldorf gegen 20:59 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VWs befuhr die B 90 aus Richtung Frössen in Richtung Saaldorf. Nach der Einmündung in Richtung Birkenhügel kam der Fahrer im Bereich einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kippte in der weiteren Folge auf die linke Fahrzeugseite und blieb im Straßengraben liegen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit einem Schreck davon.

