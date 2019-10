Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Teichel (ots)

Am Freitag, dem 04.10.2019, gegen 16:20 Uhr, befuhr die 60jährige Fahrerin eines Pkw Opel Astra die Bundesstraße von Teichel kommend in Richtung Neckeroda. Ca. 1,3 Kilometer nach dem Ortsausgang Teichel kam der Frau ein dunkler Pkw entgegen, der offensichtlich ihre Fahrspur mit benutzte. Die Frau wich daraufhin mit ihrem Fahrzeug nach rechts aus und kollidierte mit der Front und dem Heck ihres Fahrzeuges mit der Böschung. Das Fahrzeug drehte sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Frau wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der eigentliche Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen zu dem Unfallgeschehen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Rufnummer 03671/ 56-0 zu melden.

