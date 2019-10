Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überschlag geht glimpflich aus

Wüstendittersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 02.10.2019 gegen 16:45 Uhr kam es auf der B94 in Wüstendittersdorf zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Golffahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 22-Jährige, welcher sich allein im Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden.

