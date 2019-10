Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchdiebstahl in Gebäude in Hönbach

Sonneberg (ots)

An der Rückseite eines Lagergebäudes in der Straße Am Kirchsteig kletterte in der Zeit von Montag, 30.09.2019 gegen 9 Uhr bis Dienstag, 01.10.2019 gegen 8:45 Uhr ein bisher unbekannter Täter über ein Regefallrohr in das 1. Obergeschoss. Dort gelangte er durch gewaltsames Öffnen eines Fensters ins Gebäudeinnere. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Erdbohrer sowie eine Skibrille entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro, zudem wurde Sachschaden in Höhe von 300 Euro verursacht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell