Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschmieren Wahlplakate mit verbotenen Symbolen

Tanna (ots)

Am 01.10.19 erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 13:00 Uhr die Mitteilung, dass in Tanna in der Koskauer Straße ein Wahlplakat beschmiert worden ist. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass es sich bei den Schmierereien um verbotene Symbole handelt. Des Weiteren stellten die Beamten auf dem Parkplatz des Diska Marktes ein weiteres, beschmiertes Wahlplakat fest. Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Straftat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell