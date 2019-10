Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Kindern

Ranis (ots)

Am 01.10.19 erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 16:20 Uhr die Mitteilung, dass in Ranis am Busbahnhof ein Kind (ca. 11 Jahre) durch ein anderes Kind (ca. 13/14 Jahre) geschubst und geschlagen wird. Mit Hilfe der Mitteilerin konnten die Kinder im Nachgang durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Das geschädigte Kind hatte bei der körperlichen Auseinandersetzung lediglich oberflächliche Kratzer erlitten und benötigte keinen Arzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

