Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzung zu Medieninformation vom 30.09.2019 Nach Axtangriff in Untersuchungshaft

Ranis. Saale-Orla-Kreis/ Gera. (ots)

Der 36-jährige Beschuldigte, der dringend verdächtig ist, einen 48-Jährigen mit einer Axt am Sonntagmorgen in Ranis attackiert zu haben, wurde am Montagnachmittag am Amtsgericht Gera vorgeführt. Gegen den Mann wurde durch den Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft angeordnet. In der Folge wurde der aus dem Saale-Orla-Kreis stammende 36-Jährige in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell