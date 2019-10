Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Flex versucht, an Zigaretten zu gelangen

Deesbach. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Montagmittag wurde die Polizei wegen eines Aufbruchsversuchs an einem Zigarettenautomaten alarmiert. In der Lichtetalstraße hatten sich unbekannte Täter an dem Automaten im Vorraum einer Gaststätte zu schaffen gemacht. Dabei verwendeten sie einen Trennschleifer, was möglicherweise in der Umgebung von Zeugen wahrgenommen wurde. Weiterhin hebelten die Täter erfolglos an dem Automaten. An das Geldfach oder die Zigaretten gelangten sie nicht. Der Schaden wurde mit 200 EUR beziffert. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

