Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fehler beim Überholen

Schleiz/ Gräfenwarth (ots)

Am 30.09.2019 gegen 05:15 Uhr befuhr ein 64- jähriger Fahrer eines Opels die L1095 von Schleiz in Richtung Gräfenwarth. Der 64- jährige war gerade beim Überholen eines vor ihm fahrenden Lkws als aus Richtung Gräfenwarth ein VW entgegen kam. In der Folge kam es zur Kollision zwischen Opel und VW. Auf Grund des Zusammenstoßes wurde die 62- jährige Beifahrerin des Opels verletzt, so dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schleiz verbracht werden musste. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Kameraden der Feuerwehr Schleiz gebunden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000,- EUR. Der Opel als auch der VW mussten vor Ort abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell