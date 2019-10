Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifenstecher unterwegs

Bad Lobenstein (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem abgeparkten Opel Astra kam es in der Nacht vom 29.09.2019 zum 30.09.2019 zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr in Bad Lobenstein. Ein bislang unbekannter Täter zerstach am Schlossberg an einem abgeparkten Opel zwei Reifen. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 entgegen.

