Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spritztour endet im Gefängnis

Schleiz (ots)

Bereits am 29.09.2019 gegen 13:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla den 36- jährigen Fahrer eines Skodas im Windmühlenweg in Schleiz. Da gegen den Fahrer ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera vorlag, wurde er vor Ort verhaftet. Der 36- jährige wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Hohenleuben verbracht.

