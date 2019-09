Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Malmerz (ots)

Durch Aufhebeln eines Fenster gelangten bisher unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag gegen 16 Uhr bis Samstagmorgen gegen 7 Uhr in die Geschäftsräume einer Firma in der Malmerzer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen Laptop, eine Mikrowelle sowie Werbematerial. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Einbruchsdiebstahl gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 zu melden.

