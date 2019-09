Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Steinbach (ots)

In der Zeit von Freitagabend gegen 20 Uhr bis Samstagmorgen gegen 9 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter durch das Einwerfen von zwei Fensterscheiben in ein Büro eines Firmengebäudes in der Neuhäuser Straße. Das gesamte Büro wurde durchwühlt und verwüstet und eine Geldkassette mit ca. 50 Euro Bargeld entwendet. Dabei verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Sachverhalt gemacht haben, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell