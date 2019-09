Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW überschlagen - 2 Verletzte

Blechhammer (ots)

Am Samstag gegen 09.00 Uhr befuhr eine 43-jährige mit ihrem PKW Opel Corsa die Ortsverbindungsstraße Steinach - Blechhammer. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Hang. In der Folge überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin und ihre 14-jährige Beifahrerin wurden beim Unfall verletzt. Der Schaden am Corsa beträgt etwa 3000 Euro. Weiterhin wurden ein Leitpfosten und das am Hang angebrachte Steinfangnetz beschädigt.

