Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Oppurg

Lkw verliert ein Rad

Saalfeld (ots)

Am Freitag, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der B 281 Höhe Oppurg zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw war in Fahrtrichtung Neustadt/Orla unterwegs, als sich aus bislang ungelärter Ursache ein Reifen löste und in einen VW Polo im Gegenverkehr geriet. Glücklicherweise wurde die Fahrzeugführerin des VW nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

