Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zoppoten

19-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Saalfeld (ots)

Am Samstag, gegen 09:15 Uhr, kam es zwischen Pöritzsch und Zoppoten zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 20-jähriger Autofahrer kurz nach dem Ortsausgang Pöritzsch nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierzu hatte dieser seine Geschwindigkeit verringert und den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt. Dies übersah vermutlich die nachfolgende 19-jährige Autofahrerin und wollte den Vorausfahrenden überholen. Es kam trotz Ausweichmanövers zum seitlichen Zusammenstoß. Die 19-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

