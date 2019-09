Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bad Lobenstein, 54-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Saalfeld (ots)

Am Freitag kam es gegen 13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B90 zwischen Saaldorf und Bad Lobenstein. Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr von Saaldorf in Richtung Bad Lobenstein und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 58-jährige Autofahrer konnte eine Kollision nicht vermeiden und stieß mit seinem Pkw frontal in die rechte Fahrzeugseite des 54-Jährigen. Dabei wurde der 58-Jährige leicht und dessen Beifahrerin schwer verletzt. Der 54-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Auf dem Transport ins Uniklinikum erlag der 54-Jährige seinen Verletzungen. Die B90 war etwa 3 Stunden gesperrt.

