LPI-SLF: Mopedfahrerin rutscht auf Ölspur aus

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 27.09.2019 gegen 18 Uhr befuhr eine 15-jährige Mopedfahrerin die Oettersdorfer Straße in Richtung Schleiz. Die Fahrerin fädelte auf die Linksabbiegerspur in Richtung Einkaufscenter ein. Hier rutschte sie auf einer ca. 5 Meter langen Ölspur aus, die zuvor ein unbekannter Fahrer verursacht hatte. Die 15-Jährige verletzte sich leicht.

Wer Angaben zum Verursacher der Ölspur oder zum Sachverhalt machen kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

