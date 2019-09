Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Parkhinweise für Besucher des Tags der offenen Tür in der Landespolizeiinspektion Saalfeld am 28.09.2019

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Die Besucher des Tags der offenen Tür am 28.09.2019 in der Landespolizeiinspektion Saalfeld werden gebeten, folgende Informationen zu Parkmöglichkeiten zu beachten: Aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens wird darum gebeten, den öffentlichen Parkplatz in der Beulwitzer Straße (östlich der Feuerwehr Saalfeld) zu nutzen. Unmittelbar vor der Dienststelle können für Besucher der Veranstaltung leider keine Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.

Und das erwartet interessierte Besucher des Tags der offenen Tür: In der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr können nachgestellte Festnahmeszenarien, Polizeihunde und Polizeieinsatzfahrzeuge hautnah erlebt werden. Die Besucher werden durch die Gewahrsamsräume und die Raumschießanlage geführt und besonderes Highlight wird der Einsatz des Polizeihubschraubers über dem Gelände der Landespolizeiinspektion Saalfeld sein. Weitere tolle Stationen gibt es zu sehen, bei denen die Vielfältigkeit der Thüringer Polizei für Groß und Klein erlebbar wird. Besuchen Sie die Landespolizeiinspektion Saalfeld zum Tag der offenen Tür am 28.09.2019.

