Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Baum geschleudert

Burgk. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Ein 21-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw Mercedes 201 von Remptendorf in Richtung Sperrmauer. Etwa 150 m nach der Kreuzung Isabellengrün verlor der Fahrer auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw. In der Kurve schleuderte das Auto von der Straße und stieß gegen einen Baum. Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er hatte sich selbst aus dem Unfallwagen befreien können.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell