Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktor kippt um, Fahrer schwer verletzt

Gefell. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Am Donnerstagabend kurz vor 19:00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle bei der Polizeiinspektion Saale-Orla einen Unfall mit einem umgekippten Traktor. Ein 52-Jähriger war mit dem Traktor mit Anhänger gegen 18:50 Uhr auf einem unbefestigten Weg an einem steilen Hang in Gefell gefahren. Auf dem Anhänger war Erdaushub geladen. In der Folge kippte der Traktor um und der Fahrer wurde aus seinem Sitz geschleudert. Durch den Überrollbügel des Führerhauses wurde die rechte Hand des 52-Jährigen eingeklemmt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gefell, die am Unfallort zum Einsatz gekommen waren, befreiten den Mann. Er kam schwer verletzt zunächst nach Schleiz ins Krankenhaus und wurde dann zur weiteren Behandlung nach Jena verlegt. Am Traktor entstand geringer Schaden, am Anhänger jedoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell