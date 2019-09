Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrt ohne Beleuchtung und unter Drogen

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 26.09.2019, gegen 20:50 Uhr, wurde in der Saalfelder Straße die 20jährige Fahrerin eines Pkw Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil sie bei Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung fuhr. Während der Kontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten bei der jungen Frau festgestellt. Ein im Anschluss durchgeführter Test verlief positiv. Zudem wurden in den mitgeführten Sachen noch Kleinstmengen Crystal aufgefunden. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Pößneck durchgeführt.

