Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simsonfahrer leicht verletzt

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 26.09.2019, um 20:25 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 15jährige Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr in diesem Bereich auf einen parkenden PKW auf. Hierbei wurde er leicht verletzt. Nach einer kurzen Behandlung im Rettungswagen konnte der junge Mann wieder in die Obhut der Mutter übergeben werden. Am Kleinkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am parkenden PKW wird auf ca. 2000,- Euro beziffert. Der Verfügungsberechtigte des Pkw war am Unfallort anwesend.

