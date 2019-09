Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktorunfall mit Personenschaden

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 26.09.2019, gegen 18:25 Uhr, kam es in Gefell zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52jähriger Traktorist verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Traktor und einem beladenen Anhänger einen unbefestigten Weg in steiler Hanglage. Im weiteren Verlauf kippte der Traktor um. Der Traktorist wurde vom Traktor geschleudert und in der Folge durch den Überrollbügel des Führerhauses an der rechten Hand eingeklemmt. Er musste von der eingesetzten Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er ins Krankenhaus verbracht. Am Traktor und insbesondere am Anhänger entstand Sachschaden. Weitere Personen wurden nicht verletzt oder geschädigt.

