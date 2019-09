Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Drogen in der Unterhose erwischt

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Zwei Jugendliche fühlten sich bei dem Konsum von illegalen Betäubungsmitteln am Mittwochnachmittag offenbar sehr sicher. Direkt vor dem Sonneberger Amtsgericht wurden sie dabei beobachtet, wie sie sich einen Joint drehten und gemeinsam rauchten. Die alarmierten Polizisten stellten einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen in der Unteren Marktstraße fest. Bei dem 16-Jährigen fanden die Polizisten ein Tütchen mit Haschisch, das er versucht hatte, in seiner Unterhose zu verstecken. Den angerauchten Joint hatte der Jugendliche zwischen seine Füße fallen lassen. Auch der Joint wurde sichergestellt und Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell