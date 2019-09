Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Angestellte bewahrt Rentnerin vor Betrugsschaden

Triptis. Saale-Orla-Kreis.

Betrüger versuchten durch ein Gewinnspielversprechen einer Rentnerin das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die 79-jährige Triptiserin hatte ein Schreiben bekommen, mit dem ihr ein Gewinn von 49.000 EUR versprochen wurde. Um den Gewinn zu erhalten, sollte die Rentnerin aber noch Gutscheinkarten im Wert von 900 EUR in einem Einkaufsmarkt besorgen. Der aufmerksamen Verkäuferin des Marktes in Triptis kam der Fall aber am Mittwochnachmittag verdächtig vor, weswegen sie die Rentnerin überzeugte, die Polizei einzuschalten. Die Beamten klärten die 79-Jährige noch im Einkaufsmarkt über die Betrugsmasche auf und nahmen die Anzeige auf. Der Rentnerin war so zum Glück kein Schaden entstanden.

