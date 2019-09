Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wurzelbrand löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Crispendorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Mittwochmittag wurde der Polizeiinspektion Saale-Orla über die Rettungsleitstelle ein Brand in Crispendorf mitgeteilt. Im Zusammenwirken mit der eingesetzten Feuerwehr konnte ein Wurzelbrand mit einer Ausdehnung von 5qm zwischen den Ortslagen Erkmannsdorf und Crispendorf festgestellt werden. Nach der Löschung des Feuers wurde bekannt, dass eventuell eine Schulklasse, welche am Vorabend eine Feuerschale in Benutzung hatte, für die Entstehung des Brandes verantwortlich sein könnte. Es kam zu keinen Personenschäden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und möglichen Verantwortlichen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell