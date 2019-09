Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geldbörse gestohlen

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 23.09.2019 gegen 16:15 Uhr wurde einer 22-jährigen Frau von einer unbekannten Person (männlich) während des Einkaufs in einem Lebensmittelladen die Geldbörse gestohlen. Die 22-Jährige gab an, dass der unbekannte Mann sie bereits vor Betreten des Geschäftes beobachtet haben soll. Hier steckte die 22-Jährige Geld in die prall gefüllte Geldbörse. Als die junge Frau bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 800 Euro.

