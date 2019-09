Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorrad an Kreuzung übersehen

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Montagmorgen kollidierten ein Pkw und ein Motorrad an der Kreuzung Rathenaustraße/Caspar-Schulte-Straße. Eine 33-Jährige fuhr mit einem Ford Fiesta in der Rathenaustraße und wollte dann nach links in die Caspar-Schulte-Straße einbiegen. Dabei übersah sie ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad. Die Fahrerin der Enduro konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Enduro-Fahrerin stürzte und wurde dabei verletzt. Ihre Verletzungen wurden anschließend im Saalfelder Krankenhaus behandelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell