Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher ergreifen die Flucht

Sitzendorf. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Eine Rentnerin hatte am Montagmorgen die Polizei alarmiert, als sie feststellen musste, dass Einbrecher in ihrem Gartenhaus waren. Am Montag zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr waren unbekannte Täter auf das Grundstück in der Gartenanalage in der Straße In den Gruben eingedrungen und hatten anschließend mehrere Fenster und Türen gewaltsam geöffnet. Das Gartenhaus wurde durchsucht. Dabei bemerkten die Einbrecher offenbar, dass sich die Rentnerin ebenfalls im Gebäude aufhält und ergriffen die Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten der oder die Einbrecher mehrere Orden, ein Schwert und einen Dolch von einer Wand entwendet. Der Saalfelder Inspektionsdienst führt die weiteren Ermittlungen und nimmt Hinweise von Zeugen, denen verdächtige Personen zur Tatzeit in der Gartenanlage aufgefallen waren, entgegen. Tel. 03671/560.

