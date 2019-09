Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneuter Einbruch in Baumarkt

Schalkau (ots)

Zum wiederholten Male drangen unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Eisfelder Straße ein. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen gegen 06:45 Uhr gelangten sie über ein bereits beschädigtes Fenster in das Objekt, verließen dieses nach ersten Erkenntnissen aber ohne Beute wieder. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

