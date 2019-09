Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waldbrand durch Herbeiführen einer Brandgefahr

Lehesten (bei Probstzella) (ots)

Am Samstag kam es in den Morgenstunden zu einem Waldbrand zwischen den Ortschaften Lehesten und Brennersgrün im Waldgebiet "Alter Hau". Nach Rücksprache mit der eingesetzten Feuerwehr ergeben sich Hinweise darauf, dass der Bodenbrand mit einer Ausdehnung von 5qm durch Camper oder andere Personen, welche, vermutlich bereits am Vortag, ein Feuer nicht ausreichend abgelöscht hatten, verursacht worden sein könnte. Eine Selbstentzündung wird seitens der Feuerwehr ausgeschlossen. Die Polizei Saalfeld ersucht die verursachenden Personen, oder Zeugen, welche Hinweise zur Brandursache geben können, sich an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden.

