Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großes Polizeiaufgebot nach Bedrohung mit Messer

Rudolstadt (ots)

Am Samstag kam es gegen 18 Uhr in Rudolstadt an einer Bushaltestelle in der Schaalaer Chaussee zu einem Polizeieinsatz. Eine 17-Jährige hatte über den Polizeinotruf eine Bedrohung mit einem Messer durch einen jungen Mann mitgeteilt. Neben mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen wurde auch ein Rettungswagen zum Einsatzort entsandt. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten dann den Täter fest und konnten die Situation unter Kontrolle bringen. Es stellte sich dann heraus, dass sich der 25-jährige Beschuldigte (afghanisch) aus nicht erwiderter Liebe der 17-Jährigen Geschädigten (afghanisch) selbst mit dem am Tatort aufgefundenen Messer verletzt hatte. Ebenfalls soll es zuvor zu einer Bedrohungshandlung gegenüber der jungen Afghanin gekommen sein, um dem Beziehungswunsch Nachdruck zu verleihen. Der Beschuldigte wurde zum weiteren Verbleib in die Thüringen Klinik Saalfeld verbracht; ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung gemäß §241 StGB ermittelt. Zeugenaussagen zufolge sei es zu keiner Bedrohungshandlung in einem fahrenden Bus gekommen; zu einer Gefährdung von anderen, an der Bushaltestelle wartenden Personen, kam es ebenfalls nicht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell