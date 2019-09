Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flüchtiger Pkw-Fahrer nach Kollision mit Lichtmast

Rottmar (ots)

Durch einen Zeugen wurde die Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr darüber informiert, dass in Rottmar ein Fahrzeug gegen einen Lichtmast gefahren ist und sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt hat. Die eingesetzten Beamten konnten im Rahmen der Fahndung sowohl den Pkw Audi als und auch den vermeintlichen Fahrer zu Fuß in Neuhaus-Schierschnitz feststellen. Da der 48-jährige Mann einen torkelnden Gang und eine lallende Aussprache hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

