Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in Kfz-Werkstätten

Schalkau / Seltendorf (ots)

Einbrecher hatten es im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen auf zwei Kfz-Werkstätten abgesehen. In Schalkau drangen bisher unbekannte Täter in der Eisfelder Straße über ein Fenster in die Büroräume ein und entwendeten diverse Elektronikartikel im Wert von ca. 3500 Euro. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

In Seltendorf gelangten sie über ein Rolltor in die Räumlichkeiten der Werkstatt und durchsuchten diese. Sie zogen zwar ohne Beute von dannen, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

