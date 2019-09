Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abgestellten Pkw beschädigt

Rudolstadt (ots)

Samstag in den frühen Abendstunden kam es nach einem verbalen Streit in der Platanenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Eine polizeibekannte 40-Jährige geriet mit ihrem Lebenspartner in Streit, in deren Folge sie sich zum Fahrzeug des Partners begab und dort das amtlichen Kennzeichen und den Heckscheibenwischer abriss und die Antenne abknickte. Den herbeigerufenen Beamten trat sie sofort aggressiv gegenüber und beleidigte und beschimpfte diese fortlaufend. Aufgrund ihrer Alkoholisierung konnte eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden, so dass sie durch den hinzugezogenen Notarzt in ein Klinikum eingewiesen wurde. Nun muss sie sich wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

