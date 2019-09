Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Saalfeld (ots)

Freitagabend um 23:30 Uhr ereignete sich in der Kreuzung Köditzgasse / Breitscheidstraße in Saalfeld ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Ein 55-jähriger VW-Fahrer, der von der Köditzgasse kommend nach rechts auf die Breitscheidstraße auffahren wollte, beachtete die vorfahrtsberechtigte Nissan-Fahrerin nicht, die sich auf der Breitscheidstraße befand, so dass es in der Folge zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Durch den Aufprall zogen sich beide Insassen des Nissans leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell