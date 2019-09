Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind mit Fahrrad gegen Pkw gefahren

Oberpöllnitz (ots)

Am 21.09.2019 gegen 16:00 Uhr befuhr eine 28- jährige Pkw Fahrerin in Oberpöllnitz die Dr.-Wilhelm-Külz-Str. und bog anschließend nach links in die Str. der Dt. Einheit ab. Zeitgleich befuhr ein ca. 8 bis 9- jähriger Junge auf seinem Fahrrad die Oberpöllnitzer Straße stadtauswärts und bog nach links in die Dr.-Wilhelm-Külz-Str. ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Hierbei zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad und am Pkw entstand kein Sachschaden. Da der Vorfall erst 45min später angezeigt worden war, konnte bisher der Junge auf dem Fahrrad nicht ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Saale- Orla bittet Zeugen zum Unfall und die Eltern des Jungen sich bei der Polizei persönlich oder unter der Telefonnummer: 03663-4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell