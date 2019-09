Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Wild kollidiert

Wickersdorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein Kradfahrer am Freitag gegen 06:40 Uhr zu, als er mit seiner Yahama die Kreisstraße von Wickersdorf kommend in Richtung Bundesstraße 281 befuhr und in der Folge mit einem Reh kollidierte. An der Maschine entstand ein Gesamtschaden von 500 Euro, das Tier verendete vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell