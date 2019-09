Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abgestelltes Fahrzeug übersehen

Uhlstädt (ots)

Donnerstag gegen 11:10 Uhr beabsichtigte eine Volvo-Fahrerin in der Uhlstädter Oberhofstraße rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie das hinter ihr abgestellte Fahrzeug eines Briefzustellers und fuhr in dessen rechte Seitenwand, so dass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von zirka 2500 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell