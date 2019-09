Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei in Saalfeld lädt ein zum Tag der offenen Tür

Bild-Infos

Download

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Samstag, dem 28. September 2019 lädt die Landespolizeiinspektion Saalfeld recht herzlich zum Tag der offenen Tür ein und bietet interessierten Besuchern spannende Einblicke in die Polizeiarbeit. Von 10:00 bis 16:00 Uhr erwartet Sie im Promenadenweg ein vielfältiges Programm: Zu erleben gibt es Einsatzpolizisten, bei der nachgestellten Festnahme eines Störenfriedes, Polizeihunde, die ihren Spürsinn unter Beweis stellen, der Polizeihubschrauber mit atemberaubenden Einsatz sowie Technik und spezielle Polizeifahrzeuge zum Anfassen. Außerdem präsentieren sich starke Partner aus dem Rettungsbereich ebenfalls zum Tag der offenen Tür auf dem Polizeigelände im Promenadenweg. Ganz viel Spaß und Spieleüberraschungen gibt es auch für die Jüngsten unter den Polizeifans sowie musikalische Unterhaltung durch das Polizeimusikkorps Thüringen. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

"Wir sind ein wichtiger Dienstleister für Sie, die Bürgerinnen und Bürger im Saale-Orla-Kreis und den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Sonneberg.", sagt Matthias Zacher, Leiter der Landespolizeiinspektion Saalfeld. "Deswegen möchten wir Ihnen die Vielfalt unserer Polizeiarbeit zum Tag der offenen Tür präsentieren und nebenbei für den "schönsten Beruf der Welt" werben. Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür am 28. September in Saalfeld."

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell